بارتوميو يثير الجدل بشأن مستقبل راكيتيتش مع نادي برشلونة

أثار ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل مجددًا بشأن استمرار الكرواتي إيفان راكيتيتش مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال بارتوميو في تصريحات أبرزتها شبكة ”ESPN“ العالمية: ”نريد دائمًا أن يشعر جميع لاعبينا بالسعادة والرضا“.

وأضاف: ”راكيتيتش أحد أهم اللاعبين في برشلونة، وفالفيردي، المدير الفني للفريق، يثق في قدراته كثيرًا“.

وأضاف: ”منذ تعاقدنا مع إيفان، وهناك قوة جديدة قد أضيفت لخط وسط الفريق“.

وأتم: ”علينا دراسة موقفنا المالي المتعلق برواتب اللاعبين، وبعد نهاية الموسم سنرى ما قد يحدث تجاه مستقبل راكيتيتش“.

اللاعب الكرواتي لديه عقد في برشلونة حتى صيف 2021، وأشارت عدة تقارير إلى أنه لن يجدد عقده.

وكان موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي قد أوضح أن برشلونة سيتعين عليه بيع راكيتيتش في الصيف والاستفادة من القيمة المالية للصفقة.

وأشارت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية إلى أن النيرتزاوري يخطط لحسم التعاقد مع الكرواتي في الصيف المقبل.

راكيتيتش كان قريبًا من المغادرة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لكن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، رفض رحيله.

ويعتمد فالفيردي على راكيتيتش ويعتبره عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، وهو ما قد يكون حاجزًا أمام إنتر ميلان في المفاوضات.