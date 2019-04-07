ماذا يحتاج نادي برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني؟

كشفت صحيفة ”ماركا“ عن عدد النقاط التي يحتاجها نادي برشلونة لحسم لقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، على ملعب ”كامب نو“.

ورفع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة قبل 7 مراحل من النهاية (73 نقطة للبرسا)، مقابل 62 لأتلتيكو.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: ”يحتاج برشلونة فقط إلى 3 انتصارات وتعادل من هنا حتى نهاية الموسم لتأكيد هيمنته في الليغا ورفع الكأس“.

وأضافت: ”البارسا قد يتوج بطلًا لليغا في الجولتين المقبلتين، إذا فاز في المباراتين، بشرط أن لا يفوز أتلتيكو مدريد في مباراتيه، ويتعادل ريال مدريد في مباراة واحدة على الأقل، أو يفوز برشلونة في مباراة ويتعادل في أخرى، ويخسر أتلتيكو مباراتيه، ويتعادل أو يخسر ريال مدريد في المباراتين“.

وتابعت: البارسا بطل الليغا في الجولات الثلاث المقبلة، حال فوزه في المباريات الثلاث المقبلة، مع خسارة أتلتيكو مدريد مباراة من الثلاث المقبلة، أو يفوز البارسا في مباراتين من الثلاث المقبلة، ويفوز أتلتيكو في واحدة من 3 المباريات، ويتعثر ريال مدريد في مباراة من ال3″.

أما عن الحالة الرابعة، فأشارت ”ماركا“: ”البارسا بطل الليغا في الجولات الأربع المقبلة، إذا فاز في الـ4 مباريات المقبلة، أو حال فوزه في 3 مباريات والتعادل في مباراة من الأربع المقبلة“.

وينتظر برشلونة مواجهات قوية أمام هويسكا وريال سوسيداد وألافيس وليفانتي وسيلتا فيغو وخيتافي وإيبار.

وحال بقي فارق النقاط على حاله الآن، فإن نادي برشلونة سيُتوج بلقب الليغا أمام ليفانتي في الـ 27 من أبريل وسيحصل على الممر الشرفي.