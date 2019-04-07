سواريز بعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد: قطعنا ”خطوتين“ نحو لقب الدوري الإسباني

قال لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إن فريقه قطع خطوتين نحو حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه، أمس السبت، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة في الصدارة مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم.

وواجه برشلونة صعوبات في اختراق دفاع أتلتيكو لفترات طويلة بعد طرد دييغو كوستا بسبب لفظ مسيء وجهه إلى الحكم، لكن سواريز نجح أخيرًا في هز شباك حارس أتليتيكو المتألق يان أوبلاك في الدقيقة الـ 85.

وسجل القائد ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة التالية وبدأ 90 ألف مشجع لبرشلونة باستاد ”كامب نو“ في الهتاف ”الأبطال“ مع اقتراب الفريق الكتالوني من لقبه الثامن في الدوري خلال 11 عامًا.

وأبلغ سواريز الصحفيين: ”أمس لم نقطع خطوة واحدة فقط، بل قطعنا خطوتين، نمتلك بكل وضوح أفضلية كبيرة للغاية، لكن لا تزال هناك بعض المباريات وما زال من الممكن أن تصبح الأمور صعبة“.

وأضاف: ”هذه مباراة أخرى تظهر مدى صعوبة الفوز بهذا الدوري، ونحن نستحق الكثير من الثناء على ما نحققه“.

وكانت الهزيمة أمام أتلتيكو ستقلص الفارق الذي يفصل برشلونة عن منافسه إلى خمس نقاط، وشدد المدرب إرنستو فالفيردي على أهمية الانتصار.

وقال: ”هذه النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية، ما زال علينا إنهاء المهمة لكن مباراة اليوم كانت في غاية الأهمية وتعني الكثير.

”نحن سعداء لأننا نعرف بالضبط من هو أتلتيكو، إنه فريق كبير نجح في الصمود حتى النهاية وهو بعشرة لاعبين. كنا نبذل كل ما في وسعنا، وهدف لويس منحنا دفعة“.

وبعد أن قطع خطوات كبيرة نحو اللقب، يستطيع برشلونة الآن التركيز على مباراة ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء المقبل، وقال فالفيردي إنه ربما يضطر لاتباع سياسة التناوب.

وأضاف: ”أمامنا العديد من المباريات في فترة قصيرة، ويجب أن نعتمد على التشكيلة بأكملها، وهذا واقع“.

وتابع: ”لكن الفكرة هي المنافسة على كل الجبهات لأننا لم نفز بشيء بعد“.