تطور جديد بشأن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

تحدث والد النجم البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في حوار مع ”UOL Esporte“، عن مستقبل ابنه مؤكدًا أن احتمالات خروجه من باريس سان جيرمان الصيف المقبل ضئيلة في ظل المفاوضات الحالية حول تمديد عقده.

وقال والد نيمار ووكيل أعماله حول شائعات رحيله: ”نيمار هو دائمًا في سوق الانتقالات وسط اهتمامات الفرق الكبرى، وهذا يعني أنه لاعب كبير وأيضًا لا يعني أنه سيرحل لأي نادٍ، شائعات الانتقالات طاردته منذ كان عمره 17 عامًا، وطيلة الفترة السابقة انتقل مرتين فقط“.

وأضاف وكيل أعمال النجم البرازيلي ”احتمال خروجه من باريس سان جيرمان ليس كبيرًا، هو في موسمه الثاني ويملك 3 مواسم أخرى في عقده، نتفاوض لتمديده مع باريس سان جيرمان“.

وأكد والد نيمار أن نجله سيكون قدوة للعديد من اللاعبين البرازيليين في المستقبل وقال: ”نحن سعداء بما قدّمه نيمار، فعل ما يجب أن يفعله وليس ما أراد الآخرون منه أن يفعله، غدًا ستتم مقارنته بعدة لاعبين، سيكون ملهمًا لعدد من اللاعبين كما فعل بيليه ورونالدينيو وروماريو وزيكو ورونالدو“.

وتعرض نيمار لانتقادات من الصحافة حول مشاركته في الاحتفالات في البرازيل رغم الإصابة التي تعرّض لها والتي كان يجب أن يركز على العلاج، وانتقد والد نيمار طريقة تعامل وسائل الإعلام مع ابنه.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ”يويفا“، قرر فتح إجراءات تأديبية ضد نيمار، بشأن تصرف اللاعب خلال خسارة فريقه باريس سان جيرمان 1/3 أمام مانشستر يونايتد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ووجّه الاتحاد اتهامًا بإهانة حكم المباراة عقب التصريحات التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.