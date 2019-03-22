”يويفا“ يحيل نيمار إلى لجنة الانضباط والتأديب

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) النجم البرازيلي نيمار، رسميًا، بسوء التصرف وإهانة الحكم بعد فتح تحقيقات بشأن تصرف اللاعب خلال خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال اليويفا عبر موقعه على الإنترنت، يوم الجمعة، إنه فتح إجراءات تأديبية ضد نيمار عقب خسارة سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في باريس في السادس من مارس/آذار الحالي.

ووجه الاتحاد اتهامًا بإهانة حكم المباراة عقب التصريحات التي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم التعامل مع الأمر بواسطة لجنة الانضباط والتأديب التابعة للاتحاد، وسيتم تحديد موعد جلسة الاستماع في وقت لاحق.

واستشاط اللاعب البرازيلي غضبًا؛ بسبب ركلة جزاء احتسبت في الدقائق الأخيرة لصالح يونايتد في إياب دور الستة عشر الذي خسره بطل الدوري الفرنسي في عقر داره في باريس، ما أدى لتأهل الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض. لكن نيمار وصف تقنية حكم الفيديو المساعد بأنها ”فضيحة“.

وأضاف نجم برشلونة السابق: ”هذه فضيحة. يضعون أربعة أشخاص لا يفقهون شيئًا في كرة القدم لفحص الإعادة… هذا غير ممكن“.

وكتب بالبرتغالية في حسابه في انستجرام قبل أن ينهي الجملة بكلمة بذيئة شائعة الاستخدام في البرازيل: ”كيف يمكن للاعب الحفاظ على ذراعه خلف ظهره“.