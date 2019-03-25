يوفنتوس يتحدى ريال مدريد في صفقة بوغبا.. تعرف على التفاصيل

لم تهدأ ردود الفعل على تصريحات اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي قال فيها إن اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني يمثل حلمًا لكل لاعبي العالم.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن تصريح بوغبا يمثل إشارة واضحة من جانب اللاعب بأنه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، بعد 3 سنوات قضاها في أولد ترافورد.

وأضافت: ”وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، الشهير في إتمام الصفقات الصعبة، يبحث حاليًا عن النادي الجديد الذي سينضم إليه بوغبا في الموسم المقبل“.

وتابعت: ”ينتهي عقد بوغبا في منتصف عام 2021، ورفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، وهذا يعني أن اللاعب لا يريد البقاء، ويعني أيضًا أن إدارة المانيو ستكون في موقف ضعيف إزاء رغبة بوغبا (26 عامًا) لأنه مع مرور الوقت ستتراجع قدرة النادي على المناورة، وسيقل ثمن اللاعب، مع اقتراب نهاية عقده، ورغبته في الرحيل“.

وكشفت ”آس“، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات جادة لاستعادة بوغبا، الذي رحل عن صفوف البيانكونيري في صيف 2016.

وأضافت: ”إدارة يوفنتوس تستكشف الآن إمكاناتها لتمويل الصفقة، وترغب في استغلال علاقاتها القوية مع مينو رايولا في إتمام التعاقد، خاصة أن الأخير حصل على عمولة قدرها 48 مليون يورو في صفقة انتقال اللاعب من اليوفي إلى مانشستر يونايتد، وهو ما قد يلعب دورًا في إنهاء السباق لصالح البيانكونيري“.

وأشارت إلى أن يوفنتوس دخل بالفعل سباق التعاقد مع بوغبا، ويمكن أن يفسد الصفقة على ريال مدريد، في ظل العلاقات القوية بين إدارة اليوفي ورايولا.