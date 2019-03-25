صحيفة تكشف عن خطة نادي برشلونة لضم دي ليخت من أياكس

يكثف مسؤولو نادي برشلونة عن مساعيهم لضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، اليوم الاثنين، فإن بارتوميو، رئيس برشلونة، وألبرت سولير، رئيس العلاقات المؤسسية للنادي، سيتواجدان، غدًا الثلاثاء، في أمستردام لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، والتي تقام مرتين في العام.

وأضافت أن رحلة رئيس برشلونة لهولندا ستكون ذات أهمية كبيرة، إذ من المتوقع أن يناقش فيها مستقبل دي ليخت، بعدما تمكن النادي الكتالوني من التوقيع مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس.

وأشار الصحيفة إلى أن برشلونة يعتزم إدخال الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، مدافع الفريق والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من تولوز، ليكون مفتاح تسهيل عملية انضمام دي ليخت.

هدف دي ليخت في مرمى نوير ???? pic.twitter.com/wAEhZkQjo1 — محمد(البديل) (@Pll_liive) March 25, 2019

ويعتقد برشلونة أنه سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لتوديبو أن يلعب في فريق مثل أياكس، لا سيما وأنه يراهن على المواهب الشابة، بجانب أنه قد يحصل على عدد دقائق أكثر في دوري أقل تنافسية وصعوبة من نظيره الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو سيتحدث شخصيًّا مع مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، من أجل تقديم العرض وإغلاق التعاقد مع دي ليخت قبل منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن برشلونة يواجه منافسة قوية على التعاقد مع دي ليخت، في ظل رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب.