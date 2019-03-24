سبب رفض لاعب أياكس الانتقال إلى نادي برشلونة

رفض نيكو تاجليافيكو، لاعب أياكس، الاِنضمام إلى برشلونة بديلًا لجوردي ألبا مدافع منتخب إسبانيا والنادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث برشلونة عن ظهير أيسر ليكون بديلًا لألبا.

ويرغب برشلونة في تأمين خانة الظهير الأيسر، غير أنه يشترط قبول اللاعب بالجلوس بديلًا لألبا، مع عدم تحمله قيمة مالية عالية في الصفقة.

وحسب ”goal“ رفض تاجليافيكو فكرة الانتقال إلى برشلونة؛ لأنه لا يرغب في الجلوس على دكة البدلاء.

ويضع برشلونة خيارات أخرى لتأمين مركز الظهير الأيسر أبرزها فيليبي لويس مدافع أتلتيكو مدريد.