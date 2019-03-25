هرنان كريسبو: الحظ خان ميسي ”وربما لن يبتسم له“ مع منتخب الأرجنتين

يرى هرنان كريسبو، مهاجم الأرجنتين السابق، أن الحظ خان ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد الخسارة في أربع مباريات نهائية، وربما لن يبتسم له الحظ في كأس كوبا أمريكا هذا العام بعد الأداء المحبط خلال الهزيمة الودية 3-1 أمام فنزويلا، يوم الجمعة الماضي.

وقال كريسبو وهو رابع أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين برصيد 35 هدفًا في مقابلة لموقع (العربي الجديد): ”في كرة القدم لا تستطيع أن تحقق كل ما تريده والوصول إلى أربع مباريات نهائية لا يعني أنك ستفوز حتمًا“.

وخسر ميسي نهائي كأس العالم 2014 مع الأرجنتين بجانب نهائي كأس كوبا أمريكا ثلاث مرات، وأعلن اعتزاله اللعب دوليًّا في 2016 بعد ضياع اللقب القاري.

وتراجع ميسي (31 عامًا) عن قراره وشارك مع الأرجنتين في كأس العالم العام الماضي، وغادر البطولة من دور الـ 16 على يد فرنسا، التي توجت باللقب لاحقًا، ويتطلع لإحراز لقب بطولة كوبا أمريكا على أرض البرازيل، التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل في فرصة قد تكون الأخيرة له مع المنتخب.

وأضاف كريسبو مهاجم ميلان وإنتر ميلان وتشيلسي السابق: ”أعتقد أن الحظ أدار ظهره لميسي في المنتخب، لكنه حقق نجاحات على مستوى الناشئين والشباب وفاز بذهبية الأولمبياد، وعوض إخفاقاته مع المنتخب الأول بتحقيق ألقاب كثيرة مع برشلونة“.

ورغم انتقادات الأسطورة دييغو مارادونا المتكررة للجيل الحالي للأرجنتين، قال كريسبو إنه يشعر بالتفاؤل.

وتابع: ”أنا متفائل بمستقبل الكرة الأرجنتينية التي تنجب موهبة رائعة من حين لآخر مثل: مارادونا وميسي وكيمبس، لكن أنصح الأندية المحلية بأن تعمل بشكل أفضل؛ لأنها تشكل القاعدة الأساسية لتشكيل منتخب ينافس على البطولات الكبرى“.

وتلتقي الأرجنتين، التي لم تتوج بلقب كبير (على مستوى المنتخب الأول) منذ التتويج بكأس كوبا أمريكا في 1993، مع المغرب في لقاء ودي في طنجة في غياب ميسي المصاب، غدًا الثلاثاء.