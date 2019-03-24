هل خاص ليونيل ميسي مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا مصابًا؟

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، خاض مباراة منتخب بلاده ضد فنزويلا، يوم الجمعة الماضي، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-3، وهو مصاب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ميسي كان يشعر بآلام في الحوض قبل الانضمام إلى منتخب الأرجنتين، بل إنه خاض مباراتي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، وسجل هاتريك مرتين في إشبيلية وريال بيتيس أثناء معاناته من الإصابة نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل أن يعود للمشاركة مع برشلونة مرة أخرى، لأنه يريد أن يصل إلى المرحلة الحاسمة من الموسم بكامل لياقته البدنية والفنية.

وكان ميسي شعر بتفاقم آلام الحوض خلال لقاء فنزويلا، ولذلك اتفق مع ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على غيابه عن مباراة الأرجنتين الودية أمام المغرب، بعد غد الثلاثاء.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

نادي برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، الوصيف.