رايولا يسعى لتأمين حلم بوغبا بالانتقال من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد

أشار النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، بشكلٍ واضح، إلى رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الإنجليزي واللعب لصالح فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”صن“ البريطانية، يسعى وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير مينو رايولا، إلى تحقيق حلم لاعبه الفرنسي الحاصل على بطولة كأس العالم الصيف الماضي، باللعب للعملاق الإسباني.

وأثار النجم الفرنسي ضجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية؛ بعد أن أعلن أن اللعب في صفوف ريال مدريد يعد بمثابة ”حلم“.

وزاد النجم الفرنسي حالة القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد؛ بعد إشادته الكبيرة بمواطنه زين الدين زيدان، العائد لقيادة المهام الفنية لبطل أوروبا، حيث تحدث بوغبا قائلًا: ”اللعب في صفوف ريال مدريد يعد بمثابة الحلم لكل لاعب“.

وأردف: ”ريال مدريد يعد واحدًا من أكبر أندية العالم، بالإضافة أيضًا إلى وجود زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق، أي يعد اللعب هناك بمثابة الحلم لأي شخص يحب كرة القدم“.

وبالحديث حول مستقبله قال بوغبا: ”بالنسبة لي، أنا لاعب في مانشستر يونايتد حاليًا، لا نعرف ما يخفيه المستقبل في الفترة القادمة، أنا في مانشستر وسعيد لذلك“.

وعلى الرغم من تألق الجوهرة الفرنسية رفقة مانشستر يونايتد، بعد قدوم المدرب النرويجي سولسكاير خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، تؤكد ”صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على رغبة بوغبا ووكيل أعماله في الرحيل عن أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن المدرب الفرنسي حصل على ميزانية تعاقدات وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترليني، ويرغب زيدان في خطف مواطنه الفرنسي من أحضان العملاق الإنجليزي.

وفي ظل بحث إدارة فريق العاصمة الإسبانية عن بديل لخلافة لوكا مودريتش، يبدو أن النجم الفرنسي هو الأقرب بين القائمة المرشحة للانضمام لريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.