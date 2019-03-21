ردود فعل غاضبة بعد تصريحات بوغبا عن ”حلم“ ريال مدريد (صور)

نزلت تصريحات الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كالصاعقة على رؤوس مشجعي مانشستر يونايتد، بعد أن قال إن اللعب لنادي ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة زين الدين زيدان، ”حلم لجميع اللاعبين“.

وقال بوغبا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: ”أقول دائمًا، إن ريال مدريد حلم أي لاعب، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، هناك أيضًا المدرب زيدان، واللعب هناك وتحت قيادة زيدان حلم لأي شخص يعشق كرة القدم، الآن أنا لاعب في مانشستر يونايتد، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

تصريح صادم

وأشعلت تصريحات بوغبا الموقف لدى جماهير مانشستر يونايتد، التي صبَّت جام غضبها على اللاعب الفرنسي، الذي كان حبيس مقاعد البدلاء في نهاية حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ثم عاد إلى التألق مرة أخرى في ولاية المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

وقال أحد مشجعي مانشستر يونايتد على ”تويتر“: ”أصبحت لدي الكثير من الشكوك حول أحقية بول بوغبا بشارة القيادة في مانشستر يونايتد.. لن يكون مناسبًا أن أقول، إن مورينيو كان على صواب في القرارات التي اتخذها خلال ولايته، ولكنه دافع عن بوغبا طوال عامين، ودعمه بشدة، وأهان بول سكولز وآخرين بسببه، ولكنه عندما سحب منه شارة القيادة فإن هذا يبدو الآن منطقيًّا“.

ثورة ضد بوغبا

وتابع مشجع آخر: ”بعد 3 أشهر من الأداء الجيد مع مانشستر يونايتد بدأ بوغبا في مغازلة ريال مدريد.. قبل 15 شهرًا رفض بوغبا ما قاله بيب غوارديولا إنه كان معروضًا على مانشستر سيتي. سيكون من الجيد أن يحترم بوغبا النادي الذي يلعب له الآن والجماهير المنتسبة لهذا الكيان“.

وأضاف مدوّن آخر على موقع تويتر: ”أحب بوغبا كثيرًا كلاعب، ولكنني أرفض تلك الطريقة التي يقلل خلالها من شأن مانشستر يونايتد.. إذا كنت تريد الرحيل فعليك فقط أن تغلق فمك“.

ولكن أحد المشجعين تعاطف مع بوغبا، وقال: ”هل حقًّا تلقون باللوم على بوغبا على خلفية تصريحاته.. ولأنه يريد الرحيل إلى نادٍ يحقق الألقاب؟!، إنه الآن يبلغ من العمر 26 عامًا، ولا يمكن أن يقبل مجرد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليكون أقصى أمانيه، لقد حان الوقت كي يحقق النادي طموحات لاعبين مثل: بوغبا، ودي خيا، قبل فوات الأوان“.