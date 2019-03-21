أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. بوغبا يغازل ريال مدريد

اهتمت الصحف الرياضية الصادرة يوم الخميس بتصفيات أمم أوروبا 2020 من خلال منتخبات: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا.

كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات والتي تخص عدة لاعبين كدي ليخت وكييزا ورودريغو ولوكا جوفيتش، وتصريحات بول بوغبا التي أشاد من خلالها بريال مدريد واعتبره حلم كل طفل ولاعب.

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت ماركا صفحتها الأولى لحكاية الدولي الإسباني سيرجيو كاناليس والوشم الذي يضعه على ركبته من خلال حوار مع لاعب ريال سوسيداد ومهاجمه.

كما تحدثت عن إشادة بول بوغبا بريال مدريد واعتبره حلمًا لكل طفل ولاعب، خصوصًا في ظل المدرب زين الدين زيدان.

سبورت

ركزت الصحيفة على انشغال برشلونة بالبحث عن قلب هجوم والذي يرغب الفريق في التعاقد معه بسرعة؛ ليكون بديلًا للأوروغوياني لويس سواريز ووضعت إسمين وهما: الصربي لوكا جوفيتش والإسباني رودريغيو والذي ينافس عليهما برشلونة برفقة باريس سان جرمان وريال مدريد.

كما تحدثت الصحيفة عن الفوز الكبير لبرشلونة للسيدات في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 على حساب ليستروم النرويجي.

كما اهتمت بقرب بيع برشلونة للبرتغالي أندريه غوميز بشكل نهائي لإيفرتون والذي يلعب له حاليًّا كمعار.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالصراع الدائر حول مدافع أياكس والمنتخب الفرنسي دي ليخت، حيث ينافس برشلونة كل من يوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

كما تحدثت عن تصريحات الفرنسي بول بوغبا حول ريال مدريد.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة البريطانية بلقاء المنتخب الإنجليزي ومنتخب جمهورية التشيك في بداية مشوار منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

كما اهتمت بتصريحات بول بوغبا حول ريال مدريد، وإشادته بالفريق الإسباني ومدربه الفرنسي رغم كونه عبر عن سعادته حاليًّا في مانشستر يونايتد.

كما تحدثت الصحيفة عن اهتمام بروسيا دورتموند بنجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي والذي يرغب بايرن ميونخ في التعاقد معه.

الصحف الإيطالية

لاغازيت ديل سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بمحاولة يوفنتوس ضم فيدريكو كييزا مهاجم فيورنتينا وسط منافسة بضع فرق إيطالية وأوروبية، كما اهتمت بأخبار المنتخب الإيطالي من خلال تصريحات للمدرب روبيرتو مانشيني.

توتو سبورت

شكل -أيضًا- موضوع تعاقدات يوفنتوس واهتمامه بعدة لاعبين، الخبر الرئيس في الصحيفة التي اهتمت -أيضًا- بعلاقة ماورو إيكاردي وأنتر ميلانو والتي تتجه نحو الحل.

كما اهتمت الصحيفة بدورها بالمنتخب الإيطالي الذي يبدأ مشواره في تصفيات أمم أوروبا بمواجهة فنلندا السبت.

الصحف الفرنسية

ليكيب

نشرت الصحيفة الفرنسية حوارًا مع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب قبل بداية تصفيات أمم أوروبا 2020 وركزت على جزء من تصريحاته إذ قال: ”في فترة النجاح نرتكب أكبر الخطايا والحماقات.“

كما نشرت حوارًا مع والدة الأرجنتيني سالا الذي توفى في حادث طائرة أثناء سفره نحو كارديف.

وتحدثت الصحيفة عن اعتقال 7 لاعبين فرنسيين لكرة المضرب في إطار تحقيق حول التلاعب بالنتائج.