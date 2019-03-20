أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. دي ليخت في برشلونة مقابل 60 مليون يورو

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بعدة مواضيع في ظل غياب المنافسات المحلية، وركزت على أخبار انتقالات اللاعبين كالفرنسي أنطون غريزمان، والصربي لوكا يوفيتش والهولندي دي ليخت المرتبطين ببرشلونة، والفرنسي أدريان رابيو، الذي يعيش الجحيم في باريس سان جيرمان، حسب تصريحات والدته، ويستعد للرحيل حرًّا.

كما اهتمت الصحف بانتقالات إيطاليا والصفقة التبادلية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، التي تخص إيكاردي وديبالا.

كما بدأت الصحف تهتم بتصفيات أمم أوروبا 2020 وتطلعات عدة منتخبات، من بينها المنتخب الإنجليزي الذي يحلم في التتويج القاري.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت ”ماركا“ بتصريحات النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، والذي أكد خلالها عرض برشلونة الأكبر ماليًّا، لكنه فضل مشروع ريال مدريد لعشقه للفريق الملكي.

كما أبرزت تصريحات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بخصوص وضعيته خلال فترة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وأكد أنه كان من الواضح أنه لن يلعب.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية على القرار المنتظر من إدارة برشلونة، فيما يتعلق بالتعاقد مع مهاجم وكتبت: “ غريزمان ويوفيتش: القرار“، مؤكدة أن الفريق الكتالوني يملك خيارين لدعم لويس سواريز.

كما تحدثت عن فتح ريال مدريد باب الرحيل للاعب رافائيل فاران، وكتبت: ”فاران بإمكانه الرحيل“.

سبورت

اهتمت ”سبورت“ بصفقة دي ليخت التي ينافس فيها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، وكتبت: “ برشلونة يمنح 60 مليون يورو وعدة متغيرات من أجل دي ليخت“.

كما كتبت حول الفريق النسائي لبرشلونة، والذي ينافس في دوري أبطال أوروبا، وهدف ميسي الأساس برفقة منتخب الأرجنتين، عبر الفوز بكوبا أمريكا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على لقاء منتخب إنجلترا وجمهورية التشيك في بداية مشوار منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات أمم أوروبا 2020.

كما تحدثت عن تطلعات المهاجم والعميد هاري كين، والذي يهدف للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية وأمم أوروبا 2020 برفقة المنتخب الإنجليزي.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بتطورات الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، والتي تخص الأرجنتينين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا، والخيارات الأخرى المتاحة أمام الفريقين.

كما تحدثت عن صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا بين 4 فرق في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وهي: إنتر ميلان وميلان وروما ولاتسيو.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة الإيطالية عن تأثير رونالدو في صفقات يوفنتوس، مؤكدة أن النجم البرتغالي يجذب النجوم نحو السيدة العجوز في ظل اهتمام إدارتها بعدة لاعبين، وركزت على الفرنسي رافائيل فاران، وفريديريكو كييزا، ونيكولو زانييلو.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة الفرنسية الحيز الأكبر لتصريحات والدة أدريان رابيو، والتي اتهمت إدارة باريس سان جيرمان بمحاولة تدمير ابنها وسجنه داخل الفريق.