أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. غريزمان يريد برشلونة

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بعدة مواضيع أبرزها مستقبل عدة لاعبين كالفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد ومواطنه أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

كما اهتمت بفتح الويفا لتحقيق ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهدف الرائع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام ريال سوسيداد وإصابة لويس سواريز وديربي الغضب الذي انتهى لفائدة أنتر ميلانو أمام جاره ميلان.

كما اهتمت الصحف الإسبانية بتقديم الأسطورة إيكر كاسياس كسفير وأيقونة للدوري الإسباني.

الصحف الإسبانية

ماركا

تصدر البرازيلي إيدر ميليتو اللاعب الجديد لريال مدريد الصفحة الأولى للصحيفة المدريدية وكتبت عنوانًا على لسانه “ أنا سعيد جدًا “ في إشارة إلى انتقاله للفريق الملكي وأكد أنه يركز حاليا على منتخب بلاده البرازيلي وإكمال الموسم رفقة فريقه الحالي بورتو بشكل جيد.

كما تحدثت الصحيفة عن رغبة رافائيل فاران في الرحيل عن ريال مدريد وعودة ميسي لمنتخب الأرجنتين.

سبورت

قامت الصحيفة الكاتالونية بتحليل الهدف الرائع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى ريال بتيس وكتبت :“ الهدف المتكامل ”.

كما اهتمت بفتح الويفا لتحقيق ضد كريستيانو رونالدو ووضعية الفرنسي أنطوان غريزمان في أتلتيكو مدريد.

وتحدثت الصحيفة عن إصابة لويس سواريز مؤكدة أن سيعود في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول برشلونة.

الموندو ديبورتيفو

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى للنجم الفرنسي أنطوان غريزمان مؤكدة في خبر حصري لها :“ غريزمان يرغب في الذهاب لبرشلونة .“

كما اهتمت الصحيفة بإصابة لويس سواريز وإقالة مدرب رايو فاليكانو وبداية استعدادات المنتخب الإسباني تحث قيادة لويس إينريكي.

آس

خصصت آس موضوعها الرئيس لحفل تقديم الحارس الأسطورة لريال مدريد ومنتخب إسبانيا كسفير لليغا والإشادة الكبيرة التي تلقها من رئيس رابطة الدوري الإسباني.

كما اهتمت برفض تشيلسي للعرض الأول من ريال مدريد لضم البلجيكي إيدين هازارد.

الصحف الإنجليزية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن التحاق نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي للمنتخب الإنجليزي بعدما استدعاه المدرب غاريث ساوثغيت.

كما ركزت على تصريحات سولشاير التي أكد من خلالها على عدم العودة للعب بنفس الطريقة التي لعب بها الفريق خلال فترة موينيو.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

عادت الصحيفة للحديث عن ديربي ميلا والذي شهد فوز إنتر ميلان على جاره ميلان 3-2 مؤكدة أن اللقاء عرف مستوى جيدًا وكان في مستوى تطلعات الجماهير وأشادت بفوز إنتر وتفوق سباليتي.

كما تحدثت عن قرار أليغري بإراحة رونالدو والذي أدى ثمنه بالخسارة في جنوة وهي الخسارة الأولى للسيدة العجوز.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فتح الويفا لتحقيق ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بسبب حركته أمام أتلتيكو مدريد.

كما تحدثت عن اهتمام يوفنتوس بنج روما الجديد الشاب نيكولو زانيلو المطلوب من عدة فرق.

وتحدثت الصحيفة عن استعداد مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمنح الفرصة للاعب يوفنتوس الشاب مويس كين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت ليكيب عن رغبة المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران في الرحيل عن ريال مدريد وخوض تحد جديد في فريق جديد.

فرانس فوتبول

نشرت المجلة الفرنسية ملفها الأخير والذي خصصته لأفضل 50 مدربًا في التاريخ بناء على إنجازاتهم والخطط التقنية التي اخترعوها وقدموها لكرة القدم.

كما خصصت المجلة ملفًا حول تأثير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على كرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز.