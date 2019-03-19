فاران يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن رغبة المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم بحثًا عن تحد جديد بعدما فاز رفقة الفريق الإسباني بكل الألقاب الممكنة رفقة فريق.

ويلعب رافائيل فاران موسمه الثامن رفقة ريال مدريد وتوج بـ16 لقبًا، منها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري الإسباني و3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب في كأس العالم للأندية ولقبان للسوبر الإسباني ولقب في كأس ملك إسبانيا.

وتوج فاران رفقة المنتخب الفرنسي بكأس العالم في روسيا 2018 ويعتبر من أفضل المدافعين في العالم وكان محط اهتمام فرق أوروبية كبيرة في المواسم الأخيرة.

وجدد فاران عقده مع ريال مدريد لغاية 2022 ويملك شرطًا جزائيًا يبلغ 500 مليون يورو وهو ما يفرض على أي فريق يرغب في التعاقد معه التفاوض مع إدارة الفريق الإسباني.

وسيبلغ فاران 26 سنة في الشهر القادم وحسب الصحيفة الفرنسية فريال مدريد لن يتركه يرحل بأقل من 140 مليون يورو وهو مبلغ يجعل عدد الفرق القادرة على ضمه قليلًا جدًا.