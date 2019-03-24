راموس يعزز أرقامه الشخصية بركلة جزاء على طريقة ”بانينكا“ في مباراة إسبانيا والنرويج

عندما كادت المواجهة أمام النرويج في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم تفلت من إسبانيا، أمس السبت، بعد إدراك المنافس التعادل 1-1 من ركلة جزاء، ظهر المنقذ سيرجيو راموس ليحسم الأمور.

وسجل قائد إسبانيا هدفًا آخر من ركلة جزاء بطريقة ”بانينكا“ ليمنح بلاده الفوز 2-1 بملعبها على النرويج في مستهل مشوارها بالتصفيات، بعد أداء غير مقنع من فريق المدرب لويس إنريكي.

وكان هذا الهدف رقم 18 الذي يسجله راموس مع منتخب بلاده.

ولا يتفوق عليه كمدافع في التسجيل مع إسبانيا سوى دانييل باساريلا الذي أحرز 22 هدفًا.

وعلى ملعب ”ميستايا“ سجل راموس للمباراة الخامسة على التوالي مع إسبانيا، ما جعله على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي البالغ ست مرات متتالية.

Another Ramos goal, another panenka..pic.twitter.com/xOcd4Nwq7T — Football HQ (@FootbaII_HQ) March 23, 2019

وسيسعى راموس في الجولة الثانية من التصفيات أمام مالطا إلى معادلة سجل ديفيد بيا وفرناندو هييرو وبيري في هز الشباك في ست مباريات متتالية.

ويستمتع راموس بموسم رائع أمام المرمى وسجل عشرة أهداف من عشر ركلات جزاء منها ثمانية مع ناديه ريال مدريد وهدفان مع إسبانيا.

كما سجل خمسة أهداف حتى الآن مع إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي، ما يجعله الأعلى تسجيلًا تحت قيادة المدرب الجديد.

وبدأ المنتخب الإسباني المباراة بقوة وتقدم باستاد ميستايا في فالنسيا، عندما حول رودريغو مورينو كرة جوردي ألبا العرضية في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 16، وواصل أصحاب الأرض السيطرة على اللعب من دون صناعة العديد من الفرص.

وعادلت النرويج، التي لم تقدم الكثير في الهجوم، النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بشكل مثالي جوشوا كينغ في شباك ديفيد دي خيا بعد مخالفة ارتكبها إنيغو مارتينيز ضد بيورن يونسن.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء بعد ست دقائق لاحقة عندما تعرض ألفارو موراتا لإعاقة من حارس النرويج رون يارشتاين، الذي خدعه راموس بسهولة عن طريق تسديد كرة ساقطة في منتصف المرمى ليسجل بطريقة ”بانينكا“ للمرة الخامسة هذا الموسم والثامنة في مسيرته.