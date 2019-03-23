إسبانيا تعبر النرويج بثنائية في بداية مشوار تصفيات ”يورو 2020 ”

سجل سيرجيو راموس قائد إسبانيا هدفا آخر من ركلة جزاء بطريقة ”بانينكا“ ليمنح بلاده الفوز 2-1 بملعبها على النرويج اليوم السبت في مباراتها الأولى بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أداء غير مقنع من فريق المدرب لويس إنريكي.

وبدأ المنتخب الإسباني المباراة بقوة وتقدم باستاد ميستايا في بلنسية عندما حول رودريجو مورينو كرة جوردي ألبا العرضية في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 16، وواصل أصحاب الأرض السيطرة على اللعب بدون صناعة العديد من الفرص.

وعادلت النرويج، التي لم تقدم الكثير في الهجوم، النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بشكل مثالي جوشوا كينج في شباك ديفيد دي خيا بعد مخالفة ارتكبها إنيجو مارتينيز ضد بيورن يونسن.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء بعد ست دقائق لاحقة عندما تعرض ألفارو موراتا لإعاقة من حارس النرويج رون يارشتاين، الذي خدعه راموس بسهولة عن طريق تسديد كرة ساقطة في منتصف المرمى ليسجل بطريقة ”بانينكا“ للمرة الخامسة هذا الموسم والثامنة في مسيرته.