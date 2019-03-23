الكشف عن موقف ميسي من خوض مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد نادي برشلونة، من مواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وأصاب القلق مشجعي البلوغرانا بعد تعرض ميسي للإصابة، أمس الجمعة، خلال مواجهة فنزويلا، في أول ظهور له مع منتخب الأرجنتين منذ مونديال روسيا الأخير، حيث تعرض راقصو التانغو للهزيمة بنتيجة (3-1).

وأعلن منتخب الأرجنتين، أن ميسي يعاني من إصابة على مستوى العانة، وسيغيب عن مواجهة المغرب الودية الثلاثاء المُقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”ESPN“، فإن هناك حالة من الاطمئنان على ميسي، ولن يخضع لأي فحوصات طبية أخرى حين يعود إلى كتالونيا، وأنه سيكون جاهزًا لمواجهة إسبانيول في الليغا.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.