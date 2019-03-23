بعد إصابته مع منتخب الأرجنتين.. ليونيل ميسي يعود إلى برشلونة (فيديو)

نشرت شبكة ”ESPN“ فيديو يظهر استعداد النجم ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، معسكر منتخب الأرجنتين متوجهًا إلى مقر الفريق الكتالوني، بعد المشاركة في مباراة فنزويلا الودية في العاصمة الإسبانية ”مدريد“، والتي انتهت بخسارة راقصي التانغو بنتيجة (3-1) أمس الجمعة، على ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

وذكرت القناة الشهيرة، أن ميسي عاد إلى برشلونة، حيث سيحصل اللاعب على راحة لبضعة أيام قبل المشاركة في تدريبات الفريق الكتالوني استعدادًا لمواجهة إسبانيول في ”ديربي كتالونيا“ المقرر له السبت المقبل في الدوري الإسباني.

الأسطورة ليو ميسي في طريقه إلى برشلونة ✈️ pic.twitter.com/EsD6z6VS3C — FCB World (@FCBW_A7) March 23, 2019

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميسي لن يخضع لفحوصات طبية جديدة بشأن الإصابة، التي اشتكى منها مساء أمس، عقب مواجهة فنزويلا.

وأعلن منتخب الأرجنتين، أن ميسي يعاني من إصابة على مستوى العانة، وسيغيب عن مواجهة المغرب الودية الثلاثاء المُقبل في مدينة ”طنجه“.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.