فالفيردي يواجه مشكلة إصابة مهاجميه قبل مباراة برشلونة ضد إسبانيول

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة المصابين في برشلونة، ليضع المدرب إيرنيستو فالفيردي أمام مشكلة هجومية قبل مواجهة إسبانيول في ”ديربي كتالونيا“، السبت المقبل.

ورغم كون التقارير الطبية تؤكد على إمكانية لعب ميسي والأوروغوياني لويس سواريز اللقاء، لكن الخوف من أي نكسة للثنائي في وقت صعب تجعل المغامرة بهما في اللقاء غير محسوبة المخاطر.

ومن المؤكد غياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن اللقاء، ولن يعود قبل مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فالمدرب إيرنستو فالفيردي يملك أسبوعًا لتقييم حالة الثنائي ميسي وسواريز قبل إشراكهما في لقاء ديربي كاتالونيا، رغم كون كل المعطيات تؤكد أنه لن يغامر بنجميه في وقت صعب خوفًا من فقدانهما لمدة أطول.

وسيكون البرازيلي مالكوم والغاني بواتينغ مستفيديْن من إمكانية غياب الثنائي عن لقاء إسبانيول، كما أن فيليب كوتينيو يملك فرصة أخرى لإثبات نفسه في ظل غياب ديمبلي وإمكانية غياب ميسي.

فيما قالت مصادر داخل نادي برشلونة لشبكة ”ESPN“: إن هناك حالة من الاطمئنان على ميسي، ولن يخضع لأي فحوصات طبية أخرى حين يعود إلى كتالونيا، وإنه سيكون جاهزًا لمواجهة إسبانيول في الليغا.

ويستضيف البلوغرانا نظيره إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليغا.

يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليغا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الوصيف.