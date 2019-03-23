هل يغيب ليونيل ميسي عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا؟

يخشى نادي برشلونة الإسباني من عدم قدرة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على اللحاق بمباراة النادي الكتالوني مع مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرَّض ميسي لإصابة في الحوض خلال مباراة منتخب بلاده الأرجنتين مع فنزويلا، وديًّا، أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن ميسي أثار مخاوف برشلونة، وقد يعاني بدنيًا للحاق بمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، في جميع دقائق مباراة الأرجنتين وفنزويلا، لكنه شعر بتفاقم آلام الحوض، وتقرر غيابه عن مواجهة المغرب، الثلاثاء.

كما أفادت ”صن“ بأن مشاركة الأوروغواياني لويس سواريز أمام مانشستر يونايتد محل شك، بعد إصابته في مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه برشلونة على ملعب أولد ترافورد في العاشر من أبريل، على أن تلعب مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم 16 من الشهر ذاته.

من جهته قال ديميتار برباتوف، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالية:“لا يمكن استبعاد حظوظ مانشستر يونايتد في عبور برشلونة، ولست بحاجة لذكر ما حدث ضد باريس سان جيرمان، كل شيء ممكن“.

وأضاف:“رأيت ميسي يسجل ثلاثية في شباك ريال بيتيس، وهو رائع، ويفعل كل ما يريده، لكنه لا يظهر بنفس الشكل في كل مباراة، وبرشلونة لم يحصد كل ألقاب دوري الأبطال في العقد الأخير، على الرغم من وجود ميسي“.

وواصل:“مانشستر يونايتد يجب أن يلعب كفريق واحد، هذا هو النظام الذي سيسمح لراشفورد، وبوغبا ولوكاكو بالتألق“.