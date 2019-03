زيدان يستعيد خدمات فاسكيز وكارفخال قبل مباراة ريال مدريد وهويسكا

استعاد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، يوم السبت، خدمات الثنائي الإسباني لوكاس فاسكيز جناح الفريق، والظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد عودتهما لتدريبات الفريق إثر تعافيهما من الإصابة.

وكان يُعاني كارفخال من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ الأيمن، بينما فاسكيز كان لديه تمزق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ الأيسر.

Training | Lucas Vázquez, Carvajal and Vinicius Jr. continued with their respective recovery programs, the first two taking to the pitch both with and without the ball. pic.twitter.com/tDxXskJ8Ai

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 22, 2019