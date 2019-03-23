ريال مدريد يزاحم برشلونة على ماتياس دي ليخت

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت، بأن ريال مدريد قرر مزاحمة منافسه برشلونة على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن ريال مدريد يزاحم برشلونة على دي ليخت، بعدما ذكرت تقارير أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران قرر مغادرة النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

ورغم ذلك، أشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة ويوفنتوس هما الأقرب للتعاقد مع دي ليخت.

وتتصارع أندية أوروبية كبيرة للتعاقد مع دي ليخت وهي يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وأوضحت ”سبورت“ أن التعاقد مع دي ليخت قد يكلف 70 مليون يورو.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، وأوسكار جراو المدير العام للنادي الكتالوني، سيسافران إلى أمستردام، الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، وأن وفد برشلونة قد يعقد جلسة مع مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس وإدوين فان دير سار المدير التنفيذي للنادي الهولندي، من أجل حسم صفقة دي ليخت.

ودي ليخت، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، يمتد عقده مع أياكس حتى العام 2021.