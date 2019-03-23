نجم أتلتيكو مدريد يغازل برشلونة ويقبل التحدي مع جوردي ألبا

يرغب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع ظهير أيسر، ليكون بديلًا لنجمه جوردي ألبا، الذي جدد تعاقده مؤخرًا مع البلوغرانا حتى العام 2024.

ويعاني برشلونة من نقص البدائل في بعض المراكز، وعلى رأسها الظهير الأيسر، ورأس الحربة، وبدأ بالفعل في البحث عن بدائل في هذه المراكز، ويأتي على رأس اللاعبين المنتظر انضمامهم للبلوغرانا في الموسم المقبل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن البرازيلي فيليبي لويس، الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد يأتي على قمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم السبت: ”ينتهي عقد لويس في يونيو 2019، وبالتالي فإن الصفقة ستكون مجانية لأن اللاعب البرازيلي سيكون حرًا، لأنه لم يجدد عقده مع الروخي بلانكوس حتى الآن“.

وأضافت: ”أكدت مصادر مقربة من فيليبي لويس أن اللاعب يرحب بشدة بالانضمام إلى برشلونة، ويرغب في خوض تحدٍ جديد، ولا يرى أنه سيكون بديلًا فقط لجوردي ألبا، لأنه يستطيع المنافسة مع الأخير، ويدخل التشكيل الأساسي للبلوغرانا“.

وأكد المقربون من فيليبي لويس أن اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، يرحب بالتحدي الجديد في برشلونة، ولا يرغب في الانتقال إلى نادٍ لا ينافس على الألقاب، حتى ولو كان المقابل المادي أكبر مما سيحصل عليه في العملاق الكتالوني.

وتابعت: ”يرفض لويس الملايين ويريد خوض تجربة جديدة مع برشلونة، المنافسة على الألقاب بالنسبة له أهم من الأموال“.