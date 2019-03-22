كورتوا حارس ريال مدريد يتهم الصحافة الإسبانية بمحاولة تدميره

اتهم الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا لاعب ريال مدريد، الصحافة الإسبانية بمحاولة تدميره، وأكد على كونه يبقى أحد أفضل الحراس في العالم، ودافع عن خطئه خلال لقاء منتخب بلاده أمام روسيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 .

وقال الحارس الدولي البلجيكي في تصريحات نشرتها ”ماركا “: “ أعتبر نفسي ضمن الأفضل في العالم، رغم كون الصحافة الإسبانية تحاول تدميري، أحس نفسي قويًا لكوني أتدرب جيدًا وألعب بشكل جيد.“

وارتكب الحارس الدولي البلجيكي خطأ خلال مواجهة المنتخبين البلجيكي والروسي، سمحت للمهاجم تشرشيف بتسجيل الهدف الأول في اللقاء وتمكن زملاؤه من قلب النتيجة لفوز 3-1 بفضل النجم إيدين هازارد.

ودافع حارس ريال مدريد عن خطئه وقال: “ تشرشيف وجه لي دفعة خفيفة بالمرفق؛ وهو ما أثر على قدرتي في إبعاد الكرة بقوة، كان خطأ صغيرًا، وهو جزء من مهمة الحارس، ورغم الخطأ أكملت اللقاء هادئًا وقمت بعملي“.

وقبل تصريحاته نشر ثيبو كورتوا على صفحاته على ”تويتر“، تغريدة جاء فيها: ”يجب أن نتعلم دائمًا من أخطائنا“.

وأعاد زيدان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس أساسيًا بعد عودته لتدريب ريال مدريد، وسط انتقادات كبيرة للحارس البلجيكي من أنصار الفريق والصحافة الإسبانية.