تصميم رائع لقميص برشلونة في الموسم الجديد (صور)‎

نشرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة، القميص الجديد لنادي برشلونة الذي سيرتديه في التدريبات التي تسبق المباريات للموسم المقبل 2019/2020.

ويختلف القميص الجديد عن القمصان السابقة، إذ يوجد في القميص الجديد لونان أزرق وأحمر، وتظهر الخطوط بشكل مائل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تحقيق الثلاثية.

FOOTY HEADLINES | تسريب لـ تيشيرت فريق برشلونة للموسم القادم التي سيتم ارتدائه قبل اي مباراة ???????????? pic.twitter.com/GQ9A5xdXYM — FCB World (@FCBW_A7) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، قبل أيام أن برشلونة خصص قميصًا للمباريات التي تجمعه مع الأندية الكبيرة، الموسم المقبل 2019/2020.

ويخلو القميص الجديد لبرشلونة من الألوان الشهيرة لقميص النادي الكتالوني، وهي الأحمر والأزرق، وسيكون القميص الجديد باللون الأصفر، بعد 4 خطوط مائلة باللون الأحمر

ويشير اللونان الأصفر والأحمر إلى علم إقليم كتالونيا؛ وهو الأمر الذي قد يثير الجدل في إسبانيا، خاصة في ظل التوتر السياسي؛ بسبب المطالبات بانفصال الإقليم الذي يقع شمال شرق إسبانيا.