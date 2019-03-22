أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. مستقبل كوتينيو وعودة ميسي ورونالدو

شكّلت تصفيات أمم أوروبا 2020 وأخبار منتخبات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا أحد أهم الأخبار التي تناولتها الصحف الرياضية الصادرة يوم الجمعة.

كما تحدثت عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو وتغريمه ماليًا فقط، وعودة ميسي لمنتخب الأرجنتين من خلال اللقاء الودي أمام فنزويلا.

وأخذت أخبار الانتقالات حيزًا مهمًا في الصحف الرياضية من خلال مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبرازيلي فيليب كوتينيو واهتمامات برشلونة بمدافع أيسر ومهاجم ومغازلة عدة نجوم لريال مدريد بعد عودة زيدان.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ماركا عن دور زيدان المهم في صفقات ريال مدريد القادمة من خلال إعجاب عدة نجوم بالأسطورة الفرنسي واعتباره قدوة لهم وركزت على تصريحات البلجيكي إيدين هازارد والفرنسيان كليان مباب وبول بوغبا.

كما تحدثت الصحيفة عن فتح برشلونة الباب أمام رحيل فيليب كوتينيو في الصيف القادم.

سبورت

ركزت سبورت على مستقبل البرازيلي فليب كوتينيو برفقة برشلونة وتحدثت عن قرب اجتماعه مع الإدارة لتحليل الوضع ومناقشة مستقبله ولم تستبعد رحيله الصيف القادم.

كما تحدثت الصحيفة عن المستوى المميز الذي يقدمه الصربي لوكا يوفيتش في هذه الفترة وهو تحت مراقبة برشلونة.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تجنب الإيقاف واكتفى اليويفا بتغريمه 20 ألف يورو و البداية المنتظرة لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بعد عودته.



موندو ديبورتيفو

اختارت الصحيفة التركيز على بحث برشلونة عن بديل للمدافع الأيسر جوردي ألبا ووضعت عدة لاعبين مرشحين للانتقال للفريق الصيف القادم من بينهم البرازيلي فيليبي لويس والإسباني خوان برنات والإسباني ناتشو مونريال وأليكس مورينيو.

كما تحدثت الصحيفة عن عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة رفقة منتخب بلاه من خلال اللقاء الودي أمام فنزويلا.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على أزمة النجم الشاب ديكلان رايس والذي سيشارك مع منتخب إنجلترا لأول مرة، ويواجه انتقادات بسبب تغريدة سابقة تشيد بالجيش الجمهوري الإيرلندي.

وأبرزت الصحيفة اعتذار الدولي الإنجليزي ودفاع غاريث ساوثغيت عنه.

كما ركزت الصحيفة عن النجم الشاب جادون سانشو والرشح لقيادة منتخب الأسود الثلاثة أمام التشيك في ظل الغيابات الكبيرة بسبب الإصابة.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة عن نهاية أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو وإنهاء ملف احتفاله المثير أمام أتلتيكو مدريد حيث اكتفى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريمه ماليا.

كما تحدثت الصحيفة عن عودة إيكاردي لإنتر ميلان ومستقبله مع الفريق في الصيف القادم.

واهتمت الصحيفة بتعاقدات ميلان في حال تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم مؤكدة على عودة الإهتمام بنجم لاتسيو سيرجي سافيتش.

لاغازيتا ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة في الخبر الرئيسي على صفحتها الأولى على عودة إيكاردي لتدريبات إنتر ميلان واستعداده للعب بعد العطلة الدولية، لكنها في المقابل طرحت تساؤلات حول مستقبله في ظل عدة أخبار تتحدث عن اتفاق لرحيله الصيف القادم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بداية المنتخب الفرنسي بطل العالم في روسيا صيف 2018 حيث سيواجه مولدوفيا اليوم الجمعة في بداية مشاركته في تصفيات أمم أوروبا.