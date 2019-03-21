ليونيل ميسي ولويس سواريز يدفعان نادي برشلونة للتعاقد مع غريزمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروغواياني لويس سواريز، يدفعان نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الصيف المقبل.

وبحسب برنامج ”El Chiringuito“، فإن ميسي وسواريز يدفعان برشلونة، للمضي قدمًا في صفقة أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، رغم فشل ضمه الصيف الماضي.

وأضاف البرنامج، أن برشلونة يتوقع أن يوافق غريزمان قريبًا على إتمام الصفقة، رغم أنه مدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023.

وتردد أن برشلونة يفاضل بين غريزمان والصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني؛ لدعم خط الهجوم الموسم المقبل.

ويبحث برشلونة عن مهاجم في ظل تقدم سواريز في العمر، وانتقال دينيس سواريز ومنير الحدادي.

وسجل غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، مع أتلتيكو مدريد 18 هدفًا في 39 مباراة الموسم الحالي، علمًا أنه سجل 130 هدفًا في 248 مباراة منذ انضمامه للفريق العام 2014.