شقيقة غريزمان ترد على تقارير اقتراب اللاعب من نادي برشلونة

خرجت ماود غريزمان، شقيقة ووكيلة أعمال نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، عن صمتها، بعد التقارير التي أكدت اهتمام نادي برشلونة بضم اللاعب مجددًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان غريزمان على وشك الانتقال إلى صفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد شد وجذب بين الناديين، قبل أن يجدد المهاجم الفرنسي عقده مع النادي المدريدي حتى صيف 2023.

وقالت ماود في تصريحات لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الأربعاء: ”لقد بات الأمر مرهقًا أن نقرأ يوميًّا أخبارًا وأشياء عديدة تشير إلى ما يفكر به أخي، وادعاء البعض بأنهم يعلمون جيدًا ما بداخل أنطوان“.

وأضافت وكيلة أعمال اللاعب: ”من يدير الأمور الخاصة بأنطوان غريزمان على مدار عامين، هو أنا وأبي والمحامي الخاص بنا“.

وأردفت: ”غريزمان يتواجد حاليًّا في صفوف منتخب فرنسا، ويسعى لتشريف قميص بلده مثلما يستهدف دائمًا، وهذا ما يفكر به فقط في الفترة الأخيرة، وأؤكد أنه لم يَحدث شيء جديد فيما يخص وجهته“.

وأكدت: ”غريزمان محبط بالطبع بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، فالفوز بهذا اللقب هو أحد أهم أسباب استمراره مع أتلتيكو مدريد، ورفع الكأس في ملعب الفريق، وهو نفس هدف زملائه والمدير الفني والإدارة والجماهير“.

واختتمت حديثها: ”سنرى ما سيحدث بعد عودته من صفوف منتخب فرنسا، فأنطوان غريزمان بالتأكيد ستكون له وجهة نظر، وإذا كان هناك ناد نرتبط به الآن، فهو أتلتيكو مدريد وليس فريقًا آخر“.

ويخوض المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018، مباراتين رسميتين أمام مولدوفا وآيسلندا في تصفيات يورو 2020 يومي الجمعة والاثنين المقبلين، على الترتيب.