العلاقة بين نوير وتير شتيغن تثير التساؤلات في ألمانيا

ذكرت صحيفة “ آس “ الإسبانية أن لقاء منتخب ألمانيا الودي أمام المنتخب الصربي، كشف عن العلاقة المتوترة بين الحارسين مانويل نوير وتير شتيغن بعد الجدل الدائر في ألمانيا حول من الأحق بالحارس الرسمي لمنتخب المانشافت.

وبحسب الصحيفة، فالحارسان لم ينظرا لبعضهما خلال لحظة التغيير، ووجه كل منهما نظراته نحو مكان مختلف، وهو ما يؤكد أن العلاقة بينهما ليست جيدة.

وتثير مسألة حراسة المرمى في المنتخب الألماني جدلًا كبيرًا في ألمانيا بين مساندي حارس بايرن ميونخ العميد مانويل نوير، ومساندي تير شتيغن حارس برشلونة والذي يرى عدد كبير من المتتبعين أنه يستحق الحصول على المركز الأساسي.

ويبقى الأسطورة لوثار ماتيوس اللاعب الأكثر مشاركة رفقة المنتخب الألماني والفائز بكأس العالم 1990 أكثر المطالبين بمنح شتيغن الفرصة، وقال لقناة “ سكاي سبورت “ :“ في الفترة الحالية نوير لا يملك لا الجودة ولا الأمان الذي كان يملكه قبل إصابته الخطيرة، بينما شتيغن اكتسب الخبرة مع الوقت للعب في لقاء كبير حتى لو كان نوير جاهزًا.“

وفي المقابل يدعم خواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني حارس بايرن ميونخ، وقال :“ نوير هو الحارس الأساسي، ولكن عليه أن يتعامل كبقية اللاعبين.“

وأضاف حول لقاء هولندا في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020 :“ نوير سيلعب أساسيًا لكن على شتيغن أيضًا أن يكون جاهزًا .“