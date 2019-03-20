مشاجرة بالأيدي بين ليروي ساني نجم المنتخب الألماني وميلان بافلوف لاعب صربيا (فيديو)

تعرّض الألماني ليروي ساني نجم المنتخب الألماني لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما لتصفيات ”يورو 2020“.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها ساني في وقوع مشاجرة بينه وبين ميلان بافلوف لاعب المنتخب الصربي، وصلت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وتدخل حكم المباراة لإيقاف الشجار وقام بطرد اللاعب الصربي ميلان بافلوف الذي تدخل بعنف على ساني.

ضرب طول المباراة من لاعبين الصرب لـ ساني كادت ان تكون اصابة بليغة وتنهي موسمه

pic.twitter.com/dfi6L7N4L3 — بلوغرانية (@FCB_blaug10) ٢٠ مارس ٢٠١٩

ونجا المنتخب الألماني من الهزيمة، في عقر داره، أمام نظيره الصربي (1-1)، في المباراة الدولية الودية.

فاجأ المهاجم الصربي لوكا يوفيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك الألماني ليون غوريتسكا التعادل للمانشافت، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب ”فولكسفاغن أرينا“ في مدينة فولفسبورغ.