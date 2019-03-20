المنتخب الألماني ينجو من الهزيمة أمام صربيا قبل انطلاق تصفيات يورو 2020 (فيديو)

نجا المنتخب الألماني من الهزيمة، في عقر داره، أمام نظيره الصربي (1-1)، في المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما لتصفيات ”يورو 2020“.

فاجأ المهاجم الصربي لوكا يوفيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك الألماني ليون غوريتسكا التعادل للمانشافت، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب ”فولكسفاغن أرينا“ في مدينة فولفسبورغ.