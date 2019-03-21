الكشف عن قميص برشلونة للموسم القادم وعلم كتالونيا يُزينه (شاهد)

كشف موقع “ footyheadlines “ عن القميص الجديد لبرشلونة في موسم 2019 -2020 والذي سيرتديه في لقاءاته داخل الميدان.

وحسب الموقع فبرشلونة سيغير القميص المخطط نحو قميص يحمل ألوان الفريق ومربعات لأول مرة في تاريخ الفريق ويشبه في تصميمه قميص منتخب كرواتيا.

وستكون أكمام القميص باللون الأزرق وعلم كتالونيا في عنق القميص من الأمام.

بينما سيكون الشورت في اللون الأزرق.

وتعتبر شركة “ نايكي “ المتعاقد الرسمي مع فريق برشلونة فيما يخص القمصان والملابس الرياضية للفريق وبمبلغ يقارب 100 مليون يورو في الموسم.

وحسب الموقع فالقميص الجديد لبرشلونة سيتم الإعلان عنه في شهر أيار/ مايو القادم.