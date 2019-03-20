كيف يستعد ريال بيتيس لاستقبال ميسي مجددًا؟ (فيديو)

نشر حساب ريال بيتيس الرسمي على تويتر باللغة الإنجليزية مقطع فيديو تظهر فيه قطتان على أحد الرفوف، تدفع إحداهما الأخرى من أعلى لتسقط من على ارتفاع كبير، وجاء في تعليق الفيديو: ”هذا ما سنفعله مع ليونيل ميسي عندما يلعب على أرضنا مرة أخرى“.

وتلقى ميسي قائد وهداف برشلونة تحية من مشجعي بيتيس بعد أن سجل ثلاثية رائعة في فوز برشلونة 4-1 خارج ملعبه على ريال بيتيس، ليتقدم الفريق الكتالوني بعشر نقاط على أقرب ملاحقيه في صدارة الليغا، مع تبقي عشر مباريات على النهاية.

The next time Leo Messi comes to our stadium ???????? pic.twitter.com/v9pbGrK2L3 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وافتتح ميسي التسجيل بركلة حرة لا يمكن التصدي لها، ثم أسهم بتأثيره القوي مع لويس سواريز في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة بكعب القدم من سواريز سجل منها ميسي قبل نهاية الشوط الأول.

وأبقى اللاعب الأرجنتيني أفضل أهدافه حتى النهاية، حيث أكمل انتصار برشلونة بتسديدة مذهلة من اللمسة الأولى سكنت الشباك بعد مرورها من فوق الحارس، بعد تبادل التمرير مع إيفان راكيتيتش.

وبدا باو لوبيز حارس بيتيس في حالة هلع مما حدث، بينما نهضت جماهير بيتيس، التي تشتهر بحبها الشديد وإخلاصها لفريقها، وانحنت لميسي وهتفت باسمه.