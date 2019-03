كيف يستعد ريال بيتيس لاستقبال ميسي مجددًا؟ (فيديو)

نشر حساب ريال بيتيس الرسمي على تويتر باللغة الإنجليزية مقطع فيديو تظهر فيه قطتان على أحد الرفوف، تدفع إحداهما الأخرى من أعلى لتسقط من على ارتفاع كبير، وجاء في تعليق الفيديو: ”هذا ما سنفعله مع ليونيل ميسي عندما يلعب على أرضنا مرة أخرى“.

وتلقى ميسي قائد وهداف برشلونة تحية من مشجعي بيتيس بعد أن سجل ثلاثية رائعة في فوز برشلونة 4-1 خارج ملعبه على ريال بيتيس، ليتقدم الفريق الكتالوني بعشر نقاط على أقرب ملاحقيه في صدارة الليغا، مع تبقي عشر مباريات على النهاية.

The next time Leo Messi comes to our stadium ???????? pic.twitter.com/v9pbGrK2L3

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) ٢٠ مارس ٢٠١٩