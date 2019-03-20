أتلتيكو مدريد ينضم إلى الأندية التي تطارد أدريان رابيو

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أتلتيكو مدريد انضم إلى قائمة من الأندية تطارد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن تقارير فرنسية أن أندريا بيرتا، المدير الرياضي لأتلتيكو، أجرى اتصالات مع مستشاري اللاعب بشأن استطلاع رغبته في الانتقال إلى استاد واندا ميتروبوليتانو.

وأعطى الأرجنتيني دييغو سيموني، المدير الفني لأتلتيكو، الضوء الأخضر لإتمام الصفقة عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس، في دور الستة عشر الأسبوع الماضي.

واتهمت فيرونيك والدة ووكيلة أعمال رابيو باريس سان جيرمان بأنه يعامل نجلها كأنه ”سجين“، بعد إيقافه الأسبوع الماضي بسبب احتفالاته بعد الخسارة والخروج من دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد.

ورفض اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع النادي الباريسي في ظل رغبته بالرحيل عن النادي، لتقرر إدارة النادي عدم مشاركته مع الفريق الأول في أي مباراة وكذلك التدريب مع الفريق الثاني.

وسيرحل رابيو مجانًا إلى أي نادٍ يريده في الأول من يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء عقده، ما يعني أن سان جيرمان خسر نصيبه من صفقة بيعه.

ورفض النادي الفرنسي عرضًا من برشلونة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليضطر اللاعب للانتظار لنهاية عقده ومن ثم الرحيل.

وتسعى أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة خلف اللاعب الذي سينتقل مجانًا إلى أي نادٍ يريده، دون حصول سان جيرمان على أي نصيب من الصفقة.