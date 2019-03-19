والدة أدريان رابيو: ابني ”سجين“ في باريس سان جيرمان

قالت فيرونيك رابيو، والدة ووكيلة أعمال نجلها أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، إنه ”سجين“ لدى النادي ويعاني من مشاكل كثيرة بعد رفض تجديد عقده مع حامل لقب الدوري الفرنسي.

وقال فيرونيك في مقابلة مع صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الثلاثاء: ”حالة أدريان ليست جيدة، إنه يتدرب، لكن لا أريد أن أبلغك أين ومع من وكيف يتدرب، فهو مجبر على ذلك لا يستطيع أن يتدرب أو يلعب مع لاعبين كبار مثله رغم أنه غير مصاب، غير مسموح له دخول المقر التدريبي للفريق“.

ودافعت فيرونيك عن خروج نجلها للنزهة عقب وداع سان جيرمان لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، قائلة إن النادي يريد التحكم في الحياة الخاصة له أيضًا.

وأوضحت: ”الجميع شاهد كيف احتفل باتريس إيفرا الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد السابق بخسارة سان جيرمان في الملعب، لكن النادي يريد لأدريان أن يلبس بيجامة النوم في تمام الساعة التاسعة مساء ويجلس يشاهد المباراة أمام التلفزيون ويدخل للفراش في الحادية عشرة تمامًا.

”إنهم لا يعرفون إيقاع حياة اللاعبين؟ عندما يلعب اللاعب فهي وظيفته، يتدرب يوميًا ويحضر التدريبات وينام عددًا معينًا من الساعات، لكن هذا لا يحدث لأدريان؛ لأنه لا يتدرب مع الفريق، لكنهم اكتفوا بانتقاده يجب عليهم أن يتركوه يعيش“.

وكان رابيو البالغ عمره 23 عامًا، قريبًا من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن النادي الفرنسي رفض رحيله وتمسك بالبقاء حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، مع منعه من التدريب مع الفريق الأول.