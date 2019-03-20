ريال مدريد يخطط لتعويض رحيل فاران ”المحتمل“ بصفقة من نابولي

قالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ إن نادي ريال مدريد الإسباني وضع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، على رأس قائمة المطلوب التعاقد معهم لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يرغب في ضم كوليبالي، تحسبًا لرحيل المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي أشارت تقارير إلى أنه يرغب في الرحيل عن النادي الملكي، وخوض تجربة جديدة خارج إسبانيا، كما ربطت تقارير أخرى قائد ريال مدريد سيرجيو راموس بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ومضت تقول: ”لن يقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي التفريط في كوليبالي؛ لأنه أحد أهم العناصر في التشكيل الأساسي للفريق، الذي يحتل حاليًّا المركز الثاني في الدوري الإيطالي، الكالتشيو“.

وانضم كوليبالي إلى نابولي في عام 2014 قادمًا من نادي جينك البلجيكي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

وارتبط كوليبالي بالانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يرغب هو الآخر في تدعيم دفاعاته بصفقة مميزة، في ظل الهشاشة الدفاعية التي يعانيها هذا الموسم.