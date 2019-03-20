نافاس: تحت قيادة سانتياغو سولاري لم أكن سألعب مع ريال مدريد مهما فعلت

شدد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، على أنه عاش أيامًا صعبة في الموسم الحالي مع الفريق، خاصة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقال نافاس، في تصريحات لإذاعة ”كوبي“ الإسبانية، يوم الأربعاء: ”كنت أشعر تحت قيادة سولاري، إنني لن أشارك مع ريال مدريد في المباريات مهما فعلت“.

وكان نافاس يلعب في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، قبل قدوم سولاري، إلا أن الأخير حرمه من المشاركة الأوروبية لصالح زميله البلجيكي تيبو كورتوا.

وأضاف: ”كنت دائمًا أتعامل بشكل محترف في تدريبات ريال مدريد، وقمت بتحفيز نفسي للظهور بأفضل مستوى“.

ولم يكن هناك شك حول التزام نافاس خلال فترة تواجد سولاري، وحول ذلك علق الحارس الكوستاريكي: ”لدي عقد مع ريال مدريد وأريد أن ألعب مع الفريق بشكل أساس، ولذلك حافظت على التزامي“.

وتابع: ”منحت ريال مدريد كل ما أملك داخل الملعب، وسأظل في تقديم المزيد، ولكنني لا أريد قضاء عام آخر مثل هذا“.

وأتم: ”العودة إلى التشكيل الأساسي لقد كان الأمر عاطفيًّا بشكل كبير بالنسبة لي عندما رأيت اسمي مرة أخرى يظهر في التشكيل الأساسي للفريق بالليغا“.

يذكر أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، دفع بنافاس أساسيًّا أمام سيلتا فيغو في المباراة الأولى للمدرب الفرنسي بـ“سانتياغو برنابيو“، عقب عودته لبدء الولاية الثانية برفقة الميرنغي.