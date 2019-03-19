زيدان: هذا ما سأسعى إليه مع ريال مدريد خلال فترة التوقف الدولية

يبدأ زين الدين زيدان التعرف إلى بعض اللاعبين الجدد الذي لم يظهروا أو ينضموا للنادي في فترته الأولى وبينهم ماركوس يورينتي لاعب الوسط الذي تعافى من الإصابة وبدأ في التدريب مع زملائه في ريال مدريد.

ويتعين على زيدان مراقبة مجموعة من اللاعبين الجدد الذين اعتمد عليهم سلفه سانتياغو سولاري مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور البالغ عمره 18 عامًا والمصاب حاليًا والظهير الأيسر سيرغيو ريغيلون ولاعب الوسط يورينتي الذي غاب عن الملاعب عدة أسابيع للإصابة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن لاعب الوسط الشاب عاد للتدريب مع زملائه من غير الدوليين يوم الثلاثاء بعد فترة طويلة من الغياب.

وسيكون يورينتي متاحًا لخوض المباراة المقبلة في الليغا بعد نهاية فترة التوقف الدولية ما لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة خلال تعافيه.

ومن ناحية أخرى واصل الثلاثي المصاب الآخر لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال البرنامج العلاجي للتعافي، حيث بدأ فاسكيز التدريب بدون كرة حيث دخل المرحلة النهائية من التعافي.

ويغيب عن ريال مدريد 13 لاعبًا انضموا بالفعل لمنتخبات بلادهم لذلك استدعى زيدان عددًا من لاعبي الفريق الثاني (كاستيا) وقاد الفريق في مباراة تدريبية شهدت كيفية الضغط والاستحواذ على الكرة في ملعب صغير.