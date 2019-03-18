تقارير : زيدان يرغب في ضم ساديو ماني إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، الإثنين، رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن زيدان طالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع ساديو ماني، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في العاصمة الأوكرانية كييف، حين فاز ريال مدريد بلقبه الثالث على التوالي والثالث عشر في المسابقة، لكن استقالة المدرب الفرنسي جمدت الصفقة.

ويرغب زيدان في تجديد محاولته بضم ساديو ماني، الذي سيكمل 27 عامًا في أبريل المقبل، من ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه اللافت هذا الموسم رفقة ليفربول وتسجيله 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وكان ماني قد صرح سابقًا أنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية في المستقبل وبحسب ”فرانس فوتبول“ فإن ريال مدريد يمنحه فرصًا أكبر في التألق على المستوى الفردي والجماعي.

ولن يكون ريال مدريد الوحيد المهتم بالنجم السنغالي فقد ذكرت تقارير إعلامية سابقًا أن برشلونة بدوره يراقب اللاعب.