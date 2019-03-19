لماذا يُعد نادي برشلونة الأقرب لضم دي ليخت نجم أياكس الهولندي؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة الأقرب للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام الهولندي، رغم صعوبة المهمة عقب ضم زميله فرانكي دي يونغ.

وكشف الأمر الصحفي أوريول دومينيش عبر برنامجه في محطة TV3 التلفزيونية، خاصة أن هذا الصحفي كان قد كشف عن مفاوضات النادي الكتالوني مع دي يونغ من البداية للنهاية حتى توقيع لاعب وسط هولندا.

وذكرت صحيفة AS أن ضم قائد أياكس البالغ من العمر 19 عامًا بات أمرًا مستحيلًا بعد انضمام دي يونغ، لكن رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الكتالوني غيَّرت خطة النادي، حيث يتعامل حاليًا مع الصفقة لخيار إستراتيجي.

ويعتقد خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن الوقت قد حان لإتمام هذه الصفقة قبل تراجع أداء جيرارد بيكيه، حيث من الأفضل ضم دي ليخت الصيف المقبل في ظل صراع العديد من الأندية، مثل: باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، للتعاقد معه.

وسيعتمد برشلونة على العلاقة القوية التي تربط بارتوميو بمارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس، ولاعب برشلونة السابق، خاصة خلال التفاوض مع دي يونغ.

ويمكن أن يقبل أياكس ببيع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، وهو رقم قد يدفعه باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن، لكن رغبة اللاعب تظل الفيصل في تحديد وجهته.