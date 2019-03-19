تقارير تكشف سر تفضيل نادي برشلونة التعاقد مع يوفيتش وتجاهل غريزمان

كشف ”راديو كتالونيا“، يوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة تضع الصربي لوكا يوفيتش على رأس قائمة اختياراتها لتدعيم خط الهجوم، خلال الموسم المقبل، مع رفضها التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان؛ بعد إضاعته الفرصة في العام الماضي.

يوفيتش وغريزمان أكثر اللاعبين ارتباطًا بالانتقال إلى ”البلوغرانا“، بحسب التقارير الإسبانية في الأسابيع الماضية، لتعويض لويس سواريز؛ بسبب تقدمه في العمر.

ووفقًا للإذاعة الشهيرة، فقد أرسل برشلونة كشافيه إلى ألمانيا؛ لمتابعة مهاجم فرانكفورت عن قرب، كذلك سافر إريك أبيدال إلى إيطاليا؛ لحضور مباراة الفريق الألماني ضد إنتر ميلان في الدوري الأوروبي، وسجل خلالها يوفيتش هدف الفوز في الشوط الأول.

وأبدت إدارة برشلونة إعجابها الشديد بقدرات اللاعب، ليعقد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع وكيل أعمال اللاعب، خلال الأسبوع الماضي؛ ليؤكد له اهتمام النادي الكتالوني بضمه خلال الصيف المقبل.

يذكر أن آينتراخت فرانكفورت يملك أحقية شراء عقد يوفيتش من بنفيكا مقابل 8 ملايين يورو فقط، ويريد بيعه بمبلغ يصل إلى 60 مليون يورو؛ في ظل اهتمام عدد كبير من أندية أوروبا بضمه.

وما يعزز أيضًا فرص يوفيتش، سنه الصغير وتسجيله 22 هدفًا هذا الموسم بقميص فرانكفورت، منها 15 هدفًا في بطولة الدوري الألماني، وهو ما يؤكد على قدراته الفنية المميزة.

بينما على الجهة الأخرى، غريزمان، الذي يتم عامه الـ 28 يوم الخميس المقبل، يصل سعره إلى 120 مليون يورو في الصيف، بالإضافة لراتبه السنوي الكبير وقيمته 23 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد، وهو ما قد يصعب إتمام الصفقة مقارنة بضم يوفيتش.