رقم قياسي جديد لليونيل ميسي في مباراة برشلونة وريال بيتيس (صورة)

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، رقمًا جديدًا في المباراة التي تجمع النادي الكتالوني مع ريال بيتيس، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة، على موقع ”تويتر“: إن ميسي أصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي ليعادل زميله السابق آندريس إنييستا، الذي لعب 674 مباراة.

ويتصدر المخضرم قائمة الأكثر مشاركة 767 مباراة.

وشارك ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، لأول مرة مع برشلونة في أكتوبر من العام 2004، وكانت أمام إسبانيول، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا، و3 أشهر، و22 يومًا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وبإمكانه زيادة هذا الفارق إلى 10 نقاط، كما يتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني وقد سجل 28 هدفًا، بينها الهدفين الذين سجلها في الشوط الأول أمام ريال بيتيس، في حين أضاف لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 62.

???????? Today’s game matches Leo #Messi with @andresiniesta8 for all-time appearances for Barça in official matches ???? Congratulations! ???? #BetisBarça pic.twitter.com/W7mdoYahOX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٧ مارس ٢٠١٩