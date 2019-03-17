أهداف مباراة برشلونة وريال بتيس.. 4/1 للفريق الكتالوني (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وريال بتيس.. 4/1 للفريق الكتالوني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني بهدف في شباك نظيره ريال بيتيس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية.

وأحرز ميسي هدفًا رائعًا في الدقيقة 17 من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني مع نهاية الشوط الأول، ثم أحرز لويس سواريز الهدف الثالث.

وقلص ريال بتيس النتيجة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 81، ثم عاد البارسا وأحرز الهدف الرابع قبل نهاية المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه..

اترك تعليقاً