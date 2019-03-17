أهداف مباراة برشلونة وريال بتيس.. 4/1 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني بهدف في شباك نظيره ريال بيتيس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية.

وأحرز ميسي هدفًا رائعًا في الدقيقة 17 من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

ريال بيتيس 0 × 1 برشلونه | هدف ميسي ???????????????? pic.twitter.com/f2c7FeR2Hi — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني مع نهاية الشوط الأول، ثم أحرز لويس سواريز الهدف الثالث.

وقلص ريال بتيس النتيجة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 81، ثم عاد البارسا وأحرز الهدف الرابع قبل نهاية المباراة.

ريال بيتيس 0 × 2 برشلونه | هدف ميسي pic.twitter.com/7GGBano0PQ — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

ريال بيتيس 0 × 3 برشلونه | هدف سواريز pic.twitter.com/FEVUeGCnOe — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

ريال بيتيس 1 × 3 برشلونه | هدف موران pic.twitter.com/iHpYtySrmz — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٧ مارس ٢٠١٩

الدوري الاسباني | ريال بيتيس 1 × 4 برشلونة | هدف الرابع برشلونة ميسي راااااااااااائع و هاتريك ???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/yyz0I9vTzQ — استغفرالله و اتوب اليه (@MacDo404) ١٧ مارس ٢٠١٩

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه..