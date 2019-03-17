مانشستر يونايتد يسابق الزمن لإجهاض محاولات ريال مدريد لخطف ”دي خيا“

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في محاولات لإقناع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا بتجديد عقده مع النادي، في ظل التقارير التي تؤكد رغبة ريال مدريد في ضم الحارس الإسباني الدولي.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد يرغبون في حسم ملف التجديد للحارس دي خيا في أقرب فرصة ممكنة، في ظل انتهاء عقد اللاعب في منتصف عام 2020.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل محاولات ضم دي خيا بداية من الموسم الجديد، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي في التعاقد مع حارس مميز.

وكان دي خيا قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2015، ولكن دقائق قليلة فقط أفشلت المحاولة، التي جاءت بعد إغلاق فترة الانتقالات بلحظات قليلة.

وتابعت ”صن“ بقولها: ”تشير مصادر في ريال مدريد إلى أن النادي الملكي رصد 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، في ظل الميزانية المخصصة لضم لاعبين جدد إلى الفريق، والتي تقدّر بـ300 مليون يورو“.

وأردفت بقولها: ”ينتظر مسؤولو مانشستر يونايتد القرار النهائي للحارس دي خيا؛ لأنه في حالة رغبته في الرحيل، فإن القرار سيكون ببيعه فورًا بعد نهاية الموسم الجاري؛ كي لا يرحل مجانًا في عام 2020“.

وعرض مانشستر يونايتد راتبًا أسبوعيًا يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقد دي خيا، ولكن الحارس أشار من قبل إلى رغبته في التساوي مع التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي يحصل على 505 آلاف إسترليني أسبوعيًا.