زيدان يكشف للمرة الأولى عن تفاصيل عودته لتدريب ريال مدريد واتصال بيريز (فيديو)

سرد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الكواليس وراء عودته لمنصبه بتدريب الميرنغي بعد الرحيل في مايو 2018.

ووقع زيدان على عقود تستمر حتى يونيو 2022، ليقود الملكي من جديد خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي انخفض معه الأداء وساءت النتائج.

وقال زيدان في تصريحات لشبكة ”بي إن سبورتس“، أمس السبت: ”بيريز تواصل معي هاتفيًا في اليوم التالي لخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام“.

وأضاف: ”المفاوضات لم تستمر طويلًا، فقط خلال 3 أيام، ووكلائي أنهوا كل التفاصيل الخاصة بالعقد“.

وتابع: ”العودة لبيتي ريال مدريد طبيعية، بعد حصولي على فترة راحة، وأعرف مدى قدرتي على إعادة الفريق لمساره الصحيح، حين غادرت قلت لنفسي كان القرار الأنسب وقتها وإن هذا الفريق بحاجة لتغيير ما“.

وحصل زيدان على مهمة تدريب ريال مدريد في يناير 2016 ونجح الملكي في الفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وكان أهمها حصد 3 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح: ”لم تتغير أشياء كثيرة، لقد استرجعت عاداتي سريعًا، ووجدت فريقًا يملك الرغبة لإنهاء الموسم بشكل جيد.. نتكلم عن موسم معقد لأنك حين لا تحقق ألقابًا مع هذا النادي وهؤلاء اللاعبين تتعقد الأمور“.

واستطرد: ”لا يجب أن نرمي كل شيء بالسوء، لا بد فقط أن نقول هناك مواسم لا بد أن نتقبل فيها بأننا كنا أقل من المستوى، سنقبل ذلك، لكن في نفس الوقت بقيت لنا 10 مباريات، قدمنا أداء جيدًا أمس، وحققنا فوزًا مستحقًا على سيلتا فيغو، الآن سنركز تفكيرنا على المباريات المتبقية وإنهاء الموسم بشكل جيد، أما بالنسبة لي فوجدت كل شيء على حاله“.