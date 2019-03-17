القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم نادي برشلونة بنظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب ”بينتو فيامارين“ بمدينة إشبيلية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة،22:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”Bein Sports HD3“ ويعلق عليها خالد الحدي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة متفوقًا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“ قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه..

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب ”كامب نو“ في إياب ثمن النهائي.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لجهود الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع، بسبب معاناته من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 26 هدفًا متفوقًا بفارق 9 أهداف عن أقرب منافسيه زميله لويس سواريز، صاحب المركز الثاني، برصيد 17 هدفا.