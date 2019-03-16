تقارير.. نادي برشلونة يبدأ مفاوضات جديدة مع غريزمان لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن اسم أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عاد من جديد على طاولة مفاوضات نادي برشلونة، من أجل ضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان اللاعب الفرنسي أعلن قبل كأس العالم 2018 استمراره مع ناديه الإسباني وتجديد عقده حتى يونيو 2023 رغم تواصله مع مسؤولي برشلونة للانتقال إلى صفوفه.

ووفقًا للصحيفة، فقد بدأ غريزمان في مراجعة قراره السابق بشأن مستقبله بعد خروج أتلتيكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام يوفنتوس بنتيجة 2-3 في الدور الثاني من المسابقة.

Barcelona have made a new approach in recent hours for Atletico Madrid attacker Antoine Griezmann & are offering him €16m a year net on a contract until 2024. (L’Éq) — Get French Football News (@GFFN) March 16, 2019

وتؤكد صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عبر موقعها الرسمي، أن اللاعب الحاصل على ذهبية مونديال روسيا قد عاد من جديد لاهتمامات برشلونة.

وأوضحت أن البارسا اتبع نهجًا جديدًا في الساعات الأخيرة، من أجل الظفر بخدمات غريزمان، إذ عرض النادي الكتالوني على اللاعب راتبًا صافيًا بقيمة 16 مليون يورو سنويًا، بموجب عقد حتى عام 2024.

ولكن ما قد يعرقل الصفقة هو الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع ناديه، والذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

هداف أتلتيكو مدريد يمتلك بند في برفع قيمة شرطه الجزائي في فترة الانتقالات الصيفية من 120 لـ 200 مليون يورو وهو ما يصعب إتمام الصفقة على برشلونة.