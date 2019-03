تقارير.. نادي برشلونة يبدأ مفاوضات جديدة مع غريزمان لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن اسم أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عاد من جديد على طاولة مفاوضات نادي برشلونة، من أجل ضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان اللاعب الفرنسي أعلن قبل كأس العالم 2018 استمراره مع ناديه الإسباني وتجديد عقده حتى يونيو 2023 رغم تواصله مع مسؤولي برشلونة للانتقال إلى صفوفه.

ووفقًا للصحيفة، فقد بدأ غريزمان في مراجعة قراره السابق بشأن مستقبله بعد خروج أتلتيكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام يوفنتوس بنتيجة 2-3 في الدور الثاني من المسابقة.

Barcelona have made a new approach in recent hours for Atletico Madrid attacker Antoine Griezmann & are offering him €16m a year net on a contract until 2024. (L’Éq)

