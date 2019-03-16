أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة في ترتيب الدوري الإسباني بالسقوط أمام بيلباو

تلقت آمال أتلتيكو مدريد الضئيلة في لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ضربة قوية بعد خسارته 2-صفر أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو، اليوم السبت، ليواجه خطر التأخر بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر.

ومنح إيناكي وليامز التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 73 إذ وضع الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه بعدما فقد خوسيه خيمنيز لاعب أتليتيكو الكرة وسط ملعبه.

وحسم كينان كودرو الفوز لبيلباو قبل خمس دقائق من النهاية بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بخيمنيز، لتزداد آلام أتليتيكو بعد أربعة أيام من الخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمة أمام يوفنتوس.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني وله 56 نقطة مقابل 63 لبرشلونة، الذي يستطيع زيادة الفارق عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس، غدًا الأحد.